Ветклиники Москвы перешли на новый режим работы

Не стоит приводить питомца к врачу без экстренной необходимости

Ветеринарные клиники Москвы перешли на новый режим работы. Не стоит приводить питомца к врачу без экстренной необходимости, квалифицированную помощь можно получить онлайн. Если без очного визита всё же не обойтись, запись на приём доступна на сайте mos.ru.

Главное правило ветеринаров сейчас - всё, что возможно, перевести в онлайн. Никаких лишних визитов в клинику. На прием к врачу - только в экстренных случаях и только по записи.

"На mos.ru возможно записаться в ветклинику в электронном виде без каких-либо звонков, либо приходов в ветеринарную клинику. Сам сервис работает уже полтора года. Чуть больше года назад мы его обновили, дали возможность записывать к ветеринару не только кошек и собак, но и любых экзотических животных. Ввели возможность без регистрации на mos.ru производить запись", - рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Если нет интернета, можно просто позвонить. Количество записей в день строго ограничено, чтобы не создавать скопления людей.

Пироплазмоз сейчас - одна из частых причин обращения с собаками в клинику. В этом году клещи особенно активны. Поэтому ветеринары просят быть более бдительными и после каждой прогулки осматривать животное.

"В связи с тем, что особой зимы у нас не было, не было морозов, клещи проснулись очень рано. Уже где-то в конце февраля были случаи. И из-за того, что грубо говоря, клещи не выспались, они очень агрессивные. Они голодные, хотят есть, поэтому так нападают на собак", - предупредила ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных восточного округа Москвы Екатерина Егорова.

Если клещ был переносчиком пироплазмоза, животное придется возить на капельницу ежедневно. При этом важно не забыть про цифровой пропуск. На горячей линии Правительства Москвы уточняют - в этом случае особая процедура оформления.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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