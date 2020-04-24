"Счастье с доставкой на дом!" Что делать на выходных в самоизоляции

Завести домашнего питомца и посмотреть спектакль можно, не выходя на улицу

Завести домашнего питомца, посмотреть спектакль или освоить азы пчеловодства теперь можно даже в условиях самоизоляции. К услугам жителей столицы - сотни интерактивных мероприятий, с помощью которых можно не только развлечь себя, но и получить новые знания и даже обрести друзей.

Всего несколько этажей и трёхмесячный найдёныш по кличке Бонни будет дома. Благодаря запуску в эти выходные благотворительному марафону "Счастье с доставкой на дом" шанс обрести семью появится у собак и кошек из городских приютов.

- Вот оно, Ваше счастье с доставкой на дом!

Цена за такое счастье - хозяйское внимание да миска с едой. А помощь братьям нашим меньшим, которым из-за пандемии приходится не сладко, бесценна. Когда, если не сейчас? В американском штате Флорида сотрудники одного из приютов аплодируют людям, разобравших по домам всех питомцев. Обитатели столичных вольеров о таком пока только мечтают. Познакомиться с ними в прямом эфире, задать вопросы кураторам и договориться о доставке москвичи смогут уже с 25 апреля на онлайн площадке благотворительного марафона.

"Если человек и животное друг другу подходят по разным критериям - по характеру, по стилю поведения по другим условиям - то это животное будет передано, привезено с доставкой новому владельцу и с ненавязчивым отслеживанием судьбы будет жить уже в новом доме навсегда", - заявила соорганизатор благотворительного марафона "Счастье с доставкой на дом" Ника Могилевская.

Навсегда - тут понятие ключевое. Тем более причин встретиться и никогда не расставаться - великое множество.

Регулярные прогулки с питомцем - полезнейшее из занятий. И как теперь это выяснилось: не сколько для собак, сколько для их владельцев. Впрочем, скучать или почувствовать себя одиноким в такой чудесной компании не придется и дома.

Ещё один повод не скучать и ещё один увлекательный марафон "Я буду ждать свою музыку". Уже сегодня с полудня и до полуночи без перерыва на интерактивной сцене выступают знаменитые отечественные рок-группы и молодые коллективы. Кроме сета из любимых песен для зрителей группа "Ногу свело", например, приготовила сюрприз - премьеру нового клипа.

"Клип будет частью нашего сета. Первый раз его увидят наши замечательные зрители, как я уже сказал, во время марафона. Это песня "Секси". Она совершенно случайно, если можно так выразиться, пришлась ко двору, потому что там в этом видео клипе мы занимаемся аэробикой", - заявил музыкант Макс Покровский.

Своим участием в онлайн-марафоне музыканты хотят сказать спасибо тем, кто не сдаёт билеты на концерты и планирует дождаться встречи с ними вживую.

А в Театральном центре на Страстном самоизоляция - лишь ещё один шанс для творческого эксперимента. "Твой шанс" - так называется традиционный международный фестиваль лучших дипломных спектаклей ведущих театральных школ России и мира. Обычно на фестиваль не попасть, а тут спектакли с доставкой на дом. А уж для тех, кто этим летом планирует штурмовать приёмные комиссии творческих вузов, к просмотру обязательно.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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