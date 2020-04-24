К чему пришли лидеры ЕС по итогам саммита по спасению экономики

"Единая Европа" не смогла договориться по всем вопросам

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 700 тысяч человек. Умерших - более 190 тысяч. Самая тяжёлая ситуация сохраняется в США. Резкий скачок зафиксирован в штате Нью-Йорк: за сутки выявлено сразу шесть тысяч новых случаев заражения. Следом за США по числу заражённых следует пятёрка европейских стран: Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Спасению экономики в условиях пандемии был посвящён виртуальный саммит ЕС.

Своих клиентов Сесиль знает в лицо. Раньше встречались на воскресном рынке. Теперь они оформляют заказы онлайн. А она привозит им урожай с грядки. Работать приходится с 4 утра до полуночи. Но только так сейчас можно спасти семейный бизнес.

"Нам сейчас нужно быстро все раздать, мы не имеем права здесь стоять долго. Вот так сперва трудимся на ферме, а потом вот таскаем ящики. Не очень-то легко", - жалуется поставщик овощей Сесиль.

Нелегко приходится всей французской экономике. Режим строгого карантина во Франции планируют отменить 11 мая. Тогда же частично смогут возобновить работу некоторые офисы и магазины. Рестораны откроются не раньше середины июня. Показатель деловой активности в стране уже упал до абсолютного минимума за последние 40 лет. Французская экономика, пишет институт статистики Пятой Республики, не просто больна. Она в реанимации.

Впрочем, не только французская. Пандемия грозит глубоким экономическим кризисом Италии, Испании, Греции. Несколько месяцев они просили Брюссель о помощи. Пакет экстренных мер - на 560 миллиардов евро - с трудом, но согласовали. Однако, по оценкам Еврокомисиии, всего потребуется до двух триллионов евро. Кто их заплатит? Пока так и не решили. После нескольких часов саммита глав ЕС, он проходит в режиме видеоконференции, итог один - продолжать договариваться.

"Мы согласились работать над созданием фонда восстановления, который необходим в срочном порядке. Еврокомиссии поручено подготовить предложения, соразмерные проблеме, с которой мы столкнулись", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Чтобы покрыть расходы этого фонда Франция, а с ней Италия и Греция, предлагает выпустить еврооблигации. Против - Германия и ряд стран Северной Европы. Соседям уже намекнули: нужно было думать раньше. И создавать подушку безопасности. Теперь же европейская экономика потеряет как минимум 15%. И это без учета возможной второй волны пандемии, которую вполне может спровоцировать преждевременная отмена карантина.

Ограничения уже начали частично снимать в Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии. Даже в Италии, больше других пострадавшей от коронавируса, режим самоизоляции может быть ослаблен с 4 мая. Примером Швейцарии, где после отмены карантина снова растет число заболевших, Евросоюз, видимо, не впечатлился.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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