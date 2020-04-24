Успенская объяснила неожиданный отъезд племянника из ее дома

Ролану сейчас помогают врачи

Певица Любовь Успенская объяснила, почему племянник Ролан покинул ее дом и улетел в США.

Накануне появилась новость о том, что "королева шансона" выгнала племянника на улицу. Ролан якобы шпионил за певицей и "сливал" ее фан-клубу ценную информацию.

Успенская опровергла слухи о ссоре с племянником. По ее словам, у Ролана имеются серьезные проблемы со здоровьем. Из-за пандемии коронавируса родители не смогли присылать ему из США лекарства. При этом он остро нуждается в лечении и различных процедурах.

"Я созвонилась с работниками американского посольства, объяснила причину, заполнила необходимые бумаги. И теперь Ролана без очереди первым рейсом отправили в Нью-Йорк. Он сейчас счастлив, находясь в Штатах. Там ему помогают врачи", - цитирует певицу starhit.ru.

После отмены карантина Ролан намерен вернуться к Успенской. Кстати, артистка рассказала, что мужчина не является ее родным племянником, он родственник ее мачехи.

Ранее сообщалось, что Ролан живет в комнате, которую занимала дочь певицы Татьяна Плаксина. Девушка сейчас живет в США, куда она фактически сбежала от матери. По словам Татьяны, артистка оказывала на нее психологическое давление после того, как она сломала челюсть при падении с велосипеда в 2018 году. Успенская, в свою очередь, утверждает, что у ее ребенка возникли психические проблемы из-за травмы и приема запрещенных средств.

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