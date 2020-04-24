Собянин рассказал о временных медкорпусах при ГКБ для больных COVID-19

Всего планируется возвести семь построек и разместить около двух тысяч коек

В столичном районе Коммунарка на территории городской больницы идёт строительство временных корпусов для выздоравливающих пациентов. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

По словам мэра, новые здания значительно увеличат мощность стационара. Всего планируется возвести семь построек и разместить около двух тысяч коек, передает "ТВ Центр". При необходимости палаты будут переоборудованы под отделения интенсивной терапии. Сейчас готовность объекта составляет порядка 30%. Завершить работы планируется в ближайшие две недели.

"Пациентов с COVID-19 становится с каждым днем все больше. И это формирует потребность расширения коечного фонда. Но в высокотехнологичных клиниках их расширять до бесконечности просто невозможно. Поэтому мы приняли решение развернуть около двух тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций, специализированных медконструкций, которые включают в себя всё необходимое для ведения пациентов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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