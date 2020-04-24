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В России за сутки подтверждено еще 5849 случаев коронавируса

10:39
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Скончались 60 пациентов

За минувшие сутки в России подтверждено еще 5849 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах страны. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число инфицированных достигло 68622.

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2957 случаев было выявлено в Москве. Таким образом, в столице с начала эпидемии коронавирусом заболели 36897 человек. В Подмосковье COVID-19 подтвержден у 611 человек.

В оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России скончались 60 пациентов с коронавирусом, из них 37 человек - в Москве. Всего с начала эпидемии умерли уже 615 человек.

Кроме того, за сутки 677 человек выздоровели. Общее число вылечившихся от коронавируса составляет 5568.

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