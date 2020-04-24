"Сидите дома и пожалейте нас": врачи обратились к россиянам

Медики просят людей соблюдать режим самоизоляции

За сутки в Москве заболели ещё 2957 человек, вылечились 287 пациентов. Всего зафиксировано 36897 заразившихся, 2735 человек выздоровели. Столичные медики отмечают, всё больше именно молодых людей попадают в больницы в тяжёлом состоянии. Поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции.

Вереница белых машин у одной из московских больниц – показатель того, что коронавирус покидать столицу пока не собирается. Врачи работают на износ, по несколько смен без сна. А ведь это еще даже не половина пути, говорят медики. Это видео накануне шокировало пользователей соцсетей. За кадром голос главврача клинической больницы номер 15. Это своего рода видеодневник, в котором он рассказывает о том, что сейчас происходит в красной зоне. И теперь становится понятно, кого привезли эти белые машины.

"В последнее время к нам в отделение реанимации привозят очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. Которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме", - говорит врач на видео.

Реаниматологи и инфекционисты, которые не случайно попадают в кадр, почти не отходят от пациентов – в прямом смысле живут на работе. Борются за каждую жизнь, почти позабыв свою. Родных видят лишь изредка и на экране мобильного телефона. В отличие от тех, кто сейчас от своих родных бежит на улицу, в метро, в магазин, да просто, куда глаза глядят. А ведь самоизоляция - это то, что убережет от вируса. Ведь его симптомы могут вообще не проявиться. Получается человек, сам того не понимая, несет угрозу обществу, заражая все больше человек. И если тем же гриппом один инфицированный заразит еще одного, а тот следующего, то так называемый индекс заразности коронавирусом почти в три раза больше. То есть один человек заражает сразу троих, а те передадут вирус девятерым. Вот и скачок. Новые и новые случаи в Москве фиксируют каждые сутки. Вчера появилась надежда на стабильность, а сегодня небольшой скачок. Почти 2,5 тысячи. Палат пока хватает, строятся новые больницы, лекарства тоже есть. Медики по-прежнему просят всех оставаться дома.

- У меня личная просьба к вам. От того, выполните ли вы ее, зависит моя работа, моя жизнь, их жизни. Жизни ваших близких и ваши собственные жизни. Оставайтесь, пожалуйста, дома. - Мы просим понять нас, понять ситуацию, повысить градус ответственности за нарушение режима. - Сидите дома и пожалейте нас.

Пожилые люди сидят дома – это показывает статистика по заболевшим. Больше всего в больницы поступают именно молодые - те, кто пренебрегают карантином. А ведь впереди майские праздники. На улице весна и как тут без шашлыков? Две недели назад были тоже шашлыки. После них как раз сильно выросло количество заболевших. Может быть, не стоит повторять ошибки? Шашлыки будут, но позже, когда закончится пандемия. И победить ее сейчас мы можем только вместе и только находясь дома.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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