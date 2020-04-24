ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак раскритиковала Боню за ее теории о коронавирусе

11:10
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Ее возмутили конспирологические бредни

Телеведущая Ксения Собчак заявила о "тупости некоторых блогерш", пишущих про коронавирус.

Так, в частности, журналистку возмутила конспирологическая теория экс-участницы "Дома-2" Виктории Бони о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, связь 5G опасна для здоровья, а жителей Земли будут чипировать, чтобы провести вакцинирование.

Теорию Бони разнес в пух и прах известный продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский. Он пристыдил бывшую участницу "Дома-2" за то, что на ее аккаунт подписаны почти семь миллионов человек, а она позволяет себе писать такие лживые вещи.

"Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш", - прокомментировала ситуацию Собчак.

Ранее Собчак раскритиковала блогеров и звезд шоу-бизнеса, которые "творят невесть что" во время самоизоляции, а потом выкладывают это в Сеть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Скрин из инстаграма Ксении Собчак
Скрин из инстаграма Ксении Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.