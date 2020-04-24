Собчак раскритиковала Боню за ее теории о коронавирусе

Ее возмутили конспирологические бредни

Телеведущая Ксения Собчак заявила о "тупости некоторых блогерш", пишущих про коронавирус.

Так, в частности, журналистку возмутила конспирологическая теория экс-участницы "Дома-2" Виктории Бони о том, что коронавирус создал Билл Гейтс, связь 5G опасна для здоровья, а жителей Земли будут чипировать, чтобы провести вакцинирование.

Теорию Бони разнес в пух и прах известный продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский. Он пристыдил бывшую участницу "Дома-2" за то, что на ее аккаунт подписаны почти семь миллионов человек, а она позволяет себе писать такие лживые вещи.

"Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш", - прокомментировала ситуацию Собчак.

Ранее Собчак раскритиковала блогеров и звезд шоу-бизнеса, которые "творят невесть что" во время самоизоляции, а потом выкладывают это в Сеть.

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