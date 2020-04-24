Стартовал прием заявок на предоставление грантов предпринимателям

Оставить заявку можно до 1 июня

Начался прием заявок от малого и среднего бизнеса столицы на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг. Оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского экспортного центра.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей, или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

"Грант станет своеобразным "экспортным кэшбэком", сумма которого будет напрямую зависеть от выручки, полученной компанией при реализации своих товаров или услуг за рубежом", - в свою очередь, объяснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Получить подробную информацию о требованиях к компаниям и правилах оформления документов можно у консультантов МЭЦ по телефону: +7 (499) 350-09-10.

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