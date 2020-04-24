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Президент ЮАР с маской на глазах оконфузился в прямом эфире

11:48
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Он хотел стать примером для граждан

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не смог с первого раза надеть медицинскую маску в прямом эфире. 
Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Рамафоса попытался показать гражданам, как надо правильно надевать маску. Получилось не очень. Политику с трудом удалось закрепить защитное средство на лице, причем сначала маска оказалась на его глазах. Несмотря на конфуз, 67-летнему политику вполне удалось скрыть свое смущение и сохранить степенный вид. 

Справившись с маской, Сирил Рамафоса поклонился и ушел из кадра. Едва политик сошел с трибуны, как он тут же снял маску. 

В ЮАР насчитывается четыре тысячи пациентов с коронавирусом, 75 граждан скончались. Рамафоса объявил об ослаблении карантинных мер, введенных в стране 26 марта. Границы ЮАР по-прежнему будут закрыты. 

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