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Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой коронавируса

11:37
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Не все лекарства подходят для женщин в положении

Ни один из рекомендованных для лечения коронавируса препаратов не может применяться для новорожденных.

"Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде не применяются и имеют значительные побочные эффекты", - отмечается в документе Минздрава.

В настоящее время специалисты не знают, может ли беременная женщина, заразившись коронавирусом, передать его ребенку во время вынашивания или родов, пишет ТАСС.

При легкой форме COVID-19 женщина может лечиться на дому под наблюдением участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации.

При среднетяжелой и тяжелой формах заболевания пациенток в обязательном порядке госпитализируют. При этом ведение беременности прерываться не должно: все обследования должны быть проведены в срок, налажены дистанционные консультации с врачом.

Отмечается, что беременных нельзя лечить от коронавируса противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b.

В случае тяжелого течения заболевания на ранних сроках при отсутствии положительной динамики от терапии, женщине могут дать направление для прерывания беременности.

"При легком течении COVID-19 до 12 недель гестации (беременности) в связи с недоказанным отрицательным влиянием на плод возможно пролонгирование беременности до доношенного срока. Основным показанием для прерывания беременности в ранние сроки является тяжесть состояния беременной на фоне отсутствия эффекта от проводимой терапии", - заявили в Минздраве.

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