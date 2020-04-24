Принятые Собяниным меры поддержки МСП получили 70% обратившихся

За месяц поступило 5 тысяч обращений

Меры поддержки, утвержденные Сергеем Собяниным, получили 70% обратившихся в центр поддержки при оперативном штабе по экономике предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденные мэром.

За месяц на горячую линию и на сайт центра поступило около 5 тысяч обращений. Чаще всего за помощью обращались предприниматели, которые работают в области торговли, производства, предоставления услуг, а также общественного питания, туризма и образования.

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