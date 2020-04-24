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Что категорически нельзя делать на Красную горку

12:32
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Не стоит омрачать светлый праздник

26 апреля православные россияне будут отмечать Красную горку - первое воскресенье после Пасхи. В церковной традиции этот праздник называют Антипасхой (то есть вместо Пасхи) и Фоминым воскресеньем. 
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В этот день вспоминают встречу Иисуса Христа с Фомой Неверующим, которая состоялась на восьмой день после Воскресения. Согласно библейскому преданию, апостол Фома не поверил известию о воскрешении Иисуса. Он признал в нем распятого учителя только после того, как увидел его раны и ощупал их. "Господь мой и Бог мой", - воскликнул тогда апостол. 

Красная горка издавна считалась девичьим праздником. Дело в том, что с этого дня Церковь разрешает проводить обряды венчания, запрещенные во время Великого поста. На праздник в дореволюционной России проводилось много свадеб. В народе верили, что сыгранная на Красную горку свадьба принесет супругам счастье.

На Антипасху с давних пор устраивали массовые гуляния: молодые люди танцевали, водили хороводы, разжигали костры и обливались водой. В этот день также было принято ходить на кладбище и поминать предков. Зятьям и невесткам на Красную горку обычно делали подарки. 

Как и другие христианские праздники, Красная горка сопряжена с некоторыми запретами. Например, 26 апреля нельзя грустить и унывать. Если провести этот день в подавленном состоянии, то вся жизнь, согласно поверьям, будет несчастной. 

На Фомино воскресенье запрещено оставаться в одиночестве. Если нет возможности встретиться с родными и близкими, то желательно хотя бы услышать их голос по телефону. 

Если верить приметам, посаженные на Красную горку растения не дают плодов и погибают. Лучше в этот день не выходить в огород. Кроме того, нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом и уборкой в доме. 

Ссоры, сквернословие и рукоприкладство под запретом 26 апреля. Непотребное поведение не должно омрачать светлый праздник. 

Молодые девушки в этот день обычно надевали самые красивые свои наряды. Чтобы не нарушать давнюю традицию, представительницам прекрасного пола рекомендуется позаботиться о своем внешнем виде. 

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