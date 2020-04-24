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Свыше 30 тысяч военных привлекли на борьбу с коронавирусом в России

12:15
  • пятница
  • 24 апреля 2020

А в Подмосковье достроили второй медицинский центр

В России создали группировку военных для борьбы с коронаирусом в армии.

В нее вошли более 30 тысяч военнослужащих и четыре тысячи единиц военной и специальной техники, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Координировать деятельность группировки будет оперативный штаб Министерства обороны, пишет РИА Новости.

Также стало известно, что в подмосковном Одинцово достроили второй военный медицинский центр для больных новой коронавирусной инфекцией. Центр полностью обеспечен современным медицинским оборудованием, необходимым запасом лекарств и средствами индивидуальной защиты, отметил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

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