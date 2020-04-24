Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Со второго на третье сентября

Владимир Путин подписал указ о новой дате окончания Второй мировой войны. Она перенесена с 2 на 3 сентября.

Ранее законопроект приняли Госдума и Совет Федерации.

Как говорили авторы инициативы, победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. Более 300 тысяч граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией. 3 сентября был днем всенародного торжества во времена СССР.

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