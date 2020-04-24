В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском

Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу

В Москве полиция ищет водителя такси, который избил девушку после того, как с помощью приложения не смог проверить подлинность ее пропуска на передвижение по столице.

Сначала мужчина отказался везти пассажирку, а потом и вовсе высадил ее из салона и набросился на несчастную с кулаками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшая обратилась с ушибами в больницу.

В столице из-за распространения коронавируса действует пропускная система передвижения людей и транспорта. В частности, выписать разрешение также нужно и при поездках на такси. При этом водителей обязали проверять у своих пассажиров пропуска.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"