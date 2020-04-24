СМИ: салоны красоты не откроются еще в течение полугода

Десяткам тысяч предприятий грозит банкротство

В Великобритании салоны красоты и парикмахерские останутся закрытыми еще на протяжении шести месяцев.

Научные советники, которые консультируют правительство страны по вопросам коронавируса, не нашли безопасного способа взаимодействия работников салона с клиентом.

Из-за этого более 40 тысяч предприятий, оказывающих бьюти-услуги, могут оказаться на грани банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на материал газеты The Sun.

"Все хотят вернуться к работе, но есть баланс между этим желанием и требованиями безопасности", - объяснила генеральный директор Национальной федерации парикмахерских и косметологических услуг Хилари Холл.

Парикмахерские и салоны красоты приостановили свою работу 23 марта, после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о введение карантина из-за пандемии COVID-19.

В настоящий момент Великобритания находится на шестом месте по количеству зараженных коронавирусом – в стране зарегистрированы 139 246 случая. По количеству смертей Соединенное королевство на четвертом месте – 18 738 жертвы (по данным института имени Джона Хопкинса, США).

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