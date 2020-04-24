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Все медработники столицы пройдут экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

12:47
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Использоваться будут два вида тестов

Все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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Экспресс-тестирование коснется как работников перепрофилированных под коронавирусных больных стационаров, так и других больниц и поликлиник. Использоваться будут два вида тестов, которые прошли испытания и показали хороший результат.

"Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Кроме того, со следующей недели возможности по тестированию будут увеличены. Проверять на коронавирус будут пациенты всех стационаров.

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