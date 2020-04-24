Все медработники столицы пройдут экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Использоваться будут два вида тестов
Все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Экспресс-тестирование коснется как работников перепрофилированных под коронавирусных больных стационаров, так и других больниц и поликлиник. Использоваться будут два вида тестов, которые прошли испытания и показали хороший результат.
"Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции", - сказала Ракова в эфире Первого канала.
Кроме того, со следующей недели возможности по тестированию будут увеличены. Проверять на коронавирус будут пациенты всех стационаров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"