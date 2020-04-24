Александр Поветкин стал отцом во второй раз

Супруга подарила ему сына

У 40-летнего боксера Александра Поветкина родился сын. Родители пока держат в секрете имя новорожденного.

Как сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса", Евгения Меркулова родила 23 апреля. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. "Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному", - говорится в сообщении компании.

У Александра Поветкина есть дочь от первого брака. На Меркуловой он женился в 2013 году. Свадьбу они устроили в Чехии.

2 мая Поветкин должен был сразиться с Диллианом Уайтом, временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. Из-за пандемии коронавируса бой перенесли на июль.

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