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Москвич напал на пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

13:02
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Неприятный инцидент попал на видео

Житель Москвы набросился на пенсионерку, которая нарушила правила социальной дистанции и слишком близко подошла к нему в очереди в продуктовом. В результате удара мужчины пострадавшая отлетела от кассы на метр и упала на пол. ТВЦ.RU публикует снятое камерами наблюдения видео из магазина.

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Инцидент произошел в супермаркете на северо-востоке столицы. На кадрах запечатлено, как стоявший у кассы мужчина оттолкнул стоявшую рядом женщину, которая не соблюдала разметку на полу. Москвич не стал помогать упавшей пенсионерке и спокойно продолжил совершать покупки.

При нахождении в общественных местах, включая транспорт (но за исключением поездок на такси), россиянам рекомендовано соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра (но лучше больше). В магазинах и аптеках столицы для соблюдения дистанции между посетителями уже появилась специальная разметка.

Ранее в пятницу стало известно, что таксист избил пассажирку из-за проблем  с пропуском. Женщине пришлось обратиться к врачам.

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