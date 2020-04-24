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Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

13:20
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Люди, подвергающие риску себя и окружающих

Родители с детьми и подростки чаще остальных нарушают режим самоизоляции, введенный в Москве из-за коронавируса.
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Мамы с колясками и детьми постарше выходят на детские площадки, а подростки собираются в большие группы во дворах и на спортплощадках, передает РИА Новости.

"Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан", - заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Это показывает статистика заболевших: около 50% больных коронавирусной инфекцией - молодежь и люди среднего возраста.

Всего за весь период действия режима самоизоляции к административной ответственности привлекли 284 нарушителя – это люди, больные коронавирусом или проживающие с зараженными. Размер штрафа составляет до пяти тысяч рублей.

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