В МИД ответили на вопрос о здоровье Лаврова

О состоянии министра рассказала представитель министерства Мария Захарова

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось самоизолироваться в своем рабочем кабинете на Смоленской площади из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Его примеру последовали также другие сотрудники МИД, в том числе официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. На вопросы журналистов "Эха Москвы", которые справились о здоровье министра, она ответила следующее:

- Сергей Викторович в соседнем кабинете, через стенку, записывает интервью для "Большой игры", которое выйдет завтра. Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы, конечно, приезжаем домой ночевать, переодеваться, приходить в себя. Мы полностью сидим на Смоленской площади, выходим онлайн.

Таким образом, Лавров находится в здравии. В интервью журналистам представитель министерства также отметила, что в дистанционном формате начали проходить не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но и многосторонние переговоры.

Ране сам Лавров говорил, что чувствует себя хорошо. Он постоянно проверяется на коронавирус, но не носит маску. Почему, читайте в нашем материале по ссылке.

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