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Поводов смягчать самоизоляцию на майских праздниках не нашлось

13:37
  • пятница
  • 24 апреля 2020

В столице продолжается рост заболевших коронавирусом

Власти Москвы власти не видят поводов для смягчения ограничительных мер в городе на майские праздники. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, в Москве идет ежедневный прирост заболеваемости.

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций - это как раз молодёжь", - сказал Данчиков агентству "Интерфакс".

Он отметил, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет от 10 до 20%. По данным на 24 апреля, в Москве диагноз подтвержден у более чем 36 тысяч человек.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о сроках самоизоляции рано. По его словам, режим действует еще неделю - до 30 апреля.

Накануне главврач московской больницы №15 Валерий Вечорко показал видео из переполненной реанимации. По его словам, в последнее время в стационар привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких.

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