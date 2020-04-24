Стало известно о первой гибели человека от метеорита

Речь идет о первом задокументированном случае

Ученые из Турции и США обнаружили документ, из которого следует, что в 1888 году житель Ирака погиб в результате падения метеорита. Это первое документальное доказательство гибели человека от небесного тела.

Уникальный документ, написанный на османском языке, нашли в Главном управлении государственных архивов при президенте Турецкой Республики.

В тексте говорится, что вечером 22 августа 1888 года в иракском городе Сулеймания прошел "дождь" из огненных шаров. Небесные тела повредили посевы и деревенские постройки. Один человек погиб, а другой получил серьезную травму и оказался парализованным.

Ученые и раньше располагали сведениями о травмах, полученных людьми при падении метеоритов. Так, например, жительница Алабамы попала в больницу после того, как в 1954 году крышу ее дома пробил объект из космоса. Также известно, что несколько детей в США и Восточной Африке получили незначительные увечья от упавших метеоритов. Однако свидетельств о гибели человека при схожих обстоятельствах до сих пор не имелось.

Исследователи допускают, что люди гибли при падении метеоритов и до 1888 года. Однако письменные источники, которые могли бы это подтвердить, еще не переведены на английский язык и не изучены.

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