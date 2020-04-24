Центробанк изменил ключевую ставку

Показатель снизили до 5,5% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку с 6% до 5,5% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности", - сообщили в ЦБ.

Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При принятии решения по ключевой ставке регулятор учитывал задачу поддержания финансовой стабильности, особенно в условиях изменчивой конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 19 июня 2020 года.

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