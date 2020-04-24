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Путин: автопром может стать локомотивом экономики

14:36
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Президент призвал при строгом соблюдении санитарных норм обеспечить работу отрасли

Автомобильная промышленность может стать одним из локомотивов восстановления российской экономики после спада пандемии. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по мерам поддержки отрасли.

Он призвал при строгом соблюдении санитарных норм обеспечить ее работу. В качестве одной из мер государство закупит 1200 реанимобилей, которые должны оперативно поступить в регионы. Президент подчеркнул, что крайне важно сохранить рабочие места.

"Ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективны и прозрачны: выручка от 20 миллиардов рублей и численность от одной тысячи человек. Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка, а половина кредита обеспечиваться еще и к тому же гарантиями Министерства финансов", - заявил Путин.

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