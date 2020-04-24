Долечивать коронавирус будут во временных медкорпусах городских больниц

После пандемии быстровозводимые конструкции будут демонтированы

В столичном районе Коммунарка на территории городской больницы идёт строительство временных корпусов для выздоравливающих пациентов. Ход работ осмотрел Сергей Собянин. Всего планируется возвести семь построек и разместить около двух тысяч коек. При необходимости палаты будут переоборудованы под отделения интенсивной терапии.

Глядя на масштабы и темпы стройки трудно поверить, что возведение сооружений началось 2 дня назад. А уже через две недели здесь на пустыре рядом с больницей в Коммунарке должны стоять 7 высокотехнологичных медицинских корпусов, оборудованных всем необходимым для ухода за больными коронавирусной инфекцией.

"Компания применяет быстросборные алюминиевые каркасы заводского изготовления. Различные модификации этих каркасов, с достаточно большей модификацией. Это позволяет компании достаточно быстро формировать непосредственные размерные характеристики, которые нам необходимы для возведения именно данного класса сооружений", - сообщил гендиректор компании застройщика Алексей Лаукарт.

Дополнительные мощности необходимы для разгрузки реанимации и палат интенсивной терапии больницы в Коммунарке. В новых корпусах будут размещать пациентов, которые идут на поправку, но выписывать их пока нельзя. Близкое расположение к основному стационару позволяет лечащим врачам в прямом смысле слова держать руку на пульсе у каждого пациента.

"Пациента вылечили, оказали помощь, стабилизировали. У него нет необходимости в поддержке кислородом, но он требует ещё своего наблюдения в силу там температуры, с которой мы не можем его отпустить домой. Но дыхательная недостаточность ушла", - объяснил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Пациентов будут переводить в комфортные палаты с душем, санузлом. В помещениях будут постоянно обеззараживать воздух и следить за стерильностью. Отдельные входы шлюзовой системы обеспечат эпидемиологическую безопасность. Предусмотрены и комнаты для персонала: раздевалки, места отдыха, гардеробные и душевые.

Эти быстровозводимые корпуса увеличат мощности больницы в Коммунарке – кстати, первого коронавирусного стационара - почти в два раза. Подобные временные медицинские сооружения сейчас строят и на территориях ещё 13 других городских клиник. В результате Москва получит дополнительно 1500 коек.

2,5 тысячи рабочих трудятся посменно в круглосуточном режиме. Пока одни поднимают каркасы на только что подготовленный фундамент, в других корпусах уже готовятся к отделке и подключению к сетям. Планировка и расположение сооружений обеспечивает максимально быструю и удобную транспортировку пациентов.

"Это достаточно серьёзное оборудование, серьёзное здание и помещения, обеспеченные всей необходимой мебелью, оборудованием и так далее. Вот на этих площадках будет развёрнуто 500 мест. Коммунарка, она сама по себе по плановой помощи тоже на 500 мест. По сути дела это ещё одна больница Коммунарка. Она будет построена. Мы начали 20 числа, будет 7 мая уже вот отдана под нагрузку под пациентов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планировка новых корпусов долечивания позволяет при необходимости перепрофилировать помещения в палаты интенсивной терапии с подачей кислорода. По словам столичного мэра, после окончания пандемии эти быстровозводимые конструкции будут также быстро демонтированы.

Илья Данильцев, Михаил Фёдоров и Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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