Собянин сообщил о загрузке коечного фонда для больных COVID-19 на 40%

Необходимо дополнительно решить вопрос по развертыванию коечного фонда

Мощности действующих коронавирусных стационаров в Москве будут увеличены на пять тысяч коек за счёт временных модулей. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Мэр Москвы обратился к Минздраву с предложением направить на практику в такие больницы студентов. И подчеркнул: медучреждения в ряде субъектов федерации не полностью готовы к приёму больных.

"Я попрошу первого заместителя председателя координационного совета, руководителя рабочей группы Госсовета Российской Федерации, мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина доложить о ситуации, как она развивается в регионах, в Москве. Сергей Семёнович, пожалуйста", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Добрый день, уважаемые коллеги. В регионах, если смотреть на общие цифры диагностированных COVID-инфекцией, она развивается разнопланово – где-то больше, где-то меньше. Объём загрузки коечного фонда приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный. В связи с этим, мне кажется, вот мы вчера об этом говорили на селекторе, Михаил Владимирович, вы давали поручение посмотреть зоны риска и дополнительно решить вопрос по дополнительным заданиям по развертыванию коечного фонда. Мне кажется, что такую работу нужно сделать до понедельника и в понедельник довести до регионов дополнительный коечный фонд, который им необходимо разворачивать в ближайшие две недели", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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