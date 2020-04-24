В Одессе подожгли монастырь УПЦ

В результате пожара пострадал один из священнослужителей

Крупный пожар вспыхнул в Одессе на территории Свято-Успенского мужского монастыря, передает "ТВ Центр". Огонь охватил несколько хозяйственных построек на площади полутора тысяч квадратных метров.

По словам очевидцев, причиной стал поджог. До прибытия пожарных монахи пытались потушить возгорание своими силами. При этом пострадал один из священнослужителей, сейчас он находится в больнице.

Усмирить стихию удалось лишь после прибытия десяти пожарных расчётов. Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет версию поджога. С начала весны в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата произошло уже несколько крупных пожаров.

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