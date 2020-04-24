ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Одессе подожгли монастырь УПЦ

15:08
  • пятница
  • 24 апреля 2020

В результате пожара пострадал один из священнослужителей

Крупный пожар вспыхнул в Одессе на территории Свято-Успенского мужского монастыря, передает "ТВ Центр". Огонь охватил несколько хозяйственных построек на площади полутора тысяч квадратных метров.

По словам очевидцев, причиной стал поджог. До прибытия пожарных монахи пытались потушить возгорание своими силами. При этом пострадал один из священнослужителей, сейчас он находится в больнице.

Усмирить стихию удалось лишь после прибытия десяти пожарных расчётов. Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет версию поджога. С начала весны в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата произошло уже несколько крупных пожаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожар в Свято-Успенском мужском монастыре в Одессе
Пожар в Свято-Успенском мужском монастыре в Одессе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.