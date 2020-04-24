Не хватает фантазии: на что жалуются россияне с детьми в самоизоляции

Труднее всех родителям младших школьников

Более трети россиян (35%) пожаловалась на трудности самоизоляции с детьми.

Многие столкнулись с тем, что не могут организовать досуг своих детей, так как не хватает фантазии, а в некоторых случаях – пространства для игр, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования "Платформа"

Кроме вышеперечисленного, родители пожаловались на отсутствие психологической устойчивости, хорошо организованных дистанционных занятий, материалов для игр с детьми и прогулок на свежем воздухе.

Труднее всем приходится родителям с детьми в возрасте от 7 до 9 лет (57%), так как они не совсем самостоятельны в вопросах учебы и организации досуга. Несколько легче с детьми до трех лет (37%), от четырех до шести лет (31%) и учащимися средней школы (38%). Меньше всего проблем с подростками в возрасте от 14 до 17 лет (23%).

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