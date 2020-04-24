Посиневшие пальцы признали ранним симптомом заражения COVID-19

Он часто встречается у молодых людей и детей

Американские ученые обнаружили новый признак заражения COVID-19. Этот симптом неофициально назвали "коронавирусными пальцами", поскольку он выражается в появлении синих или пурпурных пятен на пальцах ног. Пациенты испытывают болезненные ощущения при касании пятен.

Инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах рассказал USA Today, что пятна на ногах, вызывающие жжение, появляются на самых ранних стадиях заболевания. На этом этапе тест на коронавирус может давать отрицательный результат.

"Это проявление, которое происходит на ранней стадии заболевания. То есть сначала у вас появляется оно, а затем прогрессирует в болезнь. Иногда это может быть первой подсказкой, что у больного есть COVID-19 в том случае, если другие симптомы отсутствуют", - заявил Лаутенбах.

По его словам, посинение пальцев проходит за 7-10 дней. После этого у пациента возникают типичные респираторные симптомы COVID-19. Примечательно, что "коронавирусные пальцы" чаще встречаются у молодых людей и детей, чем у пациентов в возрасте. Вероятно, это объясняется особенностями работы их иммунной системы.

Эббинг Лаутенбах предположил, что посинение пальцев может быть либо локальной воспалительной реакцией на вирус, либо следствием закупорки кровеносных сосудов. Глава службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс сообщила, что такой же симптом наблюдается у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.

Интересно, что симптом "коронавирусных пальцев" еще в марте зафиксировали итальянские врачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"