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Известный американский рэпер умер от коронавируса

14:09
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Ему было 35 лет

В США от последствий заражения коронавирусом скончался известный рэпер Fred the Godson. Ему было всего 35 лет. Информацию подтвердили представители артиста.

О заражении коронавирусом рэпер сообщил в своем инстаграме 6 апреля. Он опубликовал фото из больницы, призвав молиться за его здоровье. После госпитализации музыканту стало лучше, но затем состояние начало ухудшаться, сообщает издание Complex.

Fred the Godson считается выдающейся фигурой в нью-йорском рэпе. Хотя сам он не работал с крупными лейблами, но известность ему принесло сотрудничество со многими известными исполнителями.

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Американский рэпер Fred the Godson
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