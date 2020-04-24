Известный американский рэпер умер от коронавируса

Ему было 35 лет

В США от последствий заражения коронавирусом скончался известный рэпер Fred the Godson. Ему было всего 35 лет. Информацию подтвердили представители артиста.

О заражении коронавирусом рэпер сообщил в своем инстаграме 6 апреля. Он опубликовал фото из больницы, призвав молиться за его здоровье. После госпитализации музыканту стало лучше, но затем состояние начало ухудшаться, сообщает издание Complex.

Fred the Godson считается выдающейся фигурой в нью-йорском рэпе. Хотя сам он не работал с крупными лейблами, но известность ему принесло сотрудничество со многими известными исполнителями.

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