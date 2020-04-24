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Собянин предложил направить студентов на практику в коронавирусные больницы

14:29
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Студенты-медики старших курсов обладают хорошими знаниями

Сергей Собянин предложил направлять студентов-медиков на практику в стационары для лечения коронавирусных больных. С такой идеей он обратился к министерствам здравоохранения и образования в ходе заседания президиума Совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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По его словам, для борьбы с COVID понадобятся дополнительные резервы, поскольку свободных кадров нет, а перевозить медиков их одного региона в другой нет смысла. Привлечение студентов-медиков к работе в коронавирусных больницах даст им возможность увидеть, "что такое настоящая медицина".

"Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ по направлению на практику студентов 4 и 5 курсов", - сказал Собянин, заметив, что у них есть достаточно хорошие знания.

Мэр также сообщил, что в ближайшие две недели в быстровозводимых медкорпусах будут дополнительно развернуты около пяти тысяч коев для коронавирусных больных. По словам Собянина, бесконечно "забирать [койки] из медицины, которая занимается другими заболеваниями" невозможно.

В Москве в настоящее время развернуто уже 16 тысяч коек для пациентов с COVID. В ближайшее время количество мест будет доведено до 27 тысяч.

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