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На Украине зреет дипломатический скандал из-за назначения Саакашвили

15:00
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Тбилиси и Киев могут серьезно поссориться

Грузия решила отозвать своего посла на Украине на фоне новостей о назначении экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министром по реформам.
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Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi. Тем не менее, данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли в МИД страны.

Ситуация с Саакашвили может рассорить Украину с Грузией. Депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили предложил пересмотреть дипломатические отношения между странами. В Грузии против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили кресло премьер-министра по реформам. На брифинге с депутатами фракции "Слуга народа" грузинский политик заявил, что украинский лидер поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.  

Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

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