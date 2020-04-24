На Украине зреет дипломатический скандал из-за назначения Саакашвили

Тбилиси и Киев могут серьезно поссориться

Грузия решила отозвать своего посла на Украине на фоне новостей о назначении экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министром по реформам.

Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi. Тем не менее, данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли в МИД страны.

Ситуация с Саакашвили может рассорить Украину с Грузией. Депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили предложил пересмотреть дипломатические отношения между странами. В Грузии против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили кресло премьер-министра по реформам. На брифинге с депутатами фракции "Слуга народа" грузинский политик заявил, что украинский лидер поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"