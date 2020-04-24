Башарову пригрозили компроматом после разборок с экс-супругой

У актера возникли проблемы с алкоголем

Актер Марат Башаров прокомментировал видео, на котором он ссорится с бывшей супругой Елизаветой Шевырковой в присутствии трехлетнего сына Марселя.

Накануне в Instagram артиста появилось несколько странных постов. На опубликованном видео он выясняет отношения с Шевырковой, которая забирает сына домой и обвиняет экс-супруга в пьянстве. Она обзывает Башарова и бьет его, обещая в следующий раз приехать с полицией.

Актер также выпустил пост, в котором обвинил Шевыркову в том, что та осквернила его душу и оскорбила в его лице всех мусульман. На этом дело не закончилось. Марат Башаров с возмущением заявил, что бывшая возлюбленная ежемесячно получает от него 140 тысяч рублей. К тому же он платит за ее квартиры, парковку, авто и уборщицу.

24 апреля со страницы Башарова пропали все посты о экс-супруге. "Какой-то бред. Вы посмотрите, пожалуйста, сами. И объясните мне, у кого пост. Какой пост? Что за пост? Какую страницу? У меня нет Instagram. Это выкладывает человек, который занимается этим", - заявил актер "360".

Между тем starhit.ru опубликовал видео, на котором Марат Башаров сидит за столом и что-то невнятно говорит самому себе. Можно услышать примерно следующую фразу: "Чем она занимается? Да ничем. Родила ребенка Башарову".

По данным портала, у Башарова возникли серьезные проблемы с алкоголем. Брат Шевырковой осудил поведение актера и заявил, что опубликует на него компромат, если он продолжит оскорблять Елизавету.

Видео: Башаров заснял ссору с бывшей женой

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

Видео: история отношений Башарова и Шевырковой

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