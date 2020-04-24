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За сутки выявлено свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности

15:04
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Чаще всего люди выходили на улицу без веских оснований

В Москве за сутки оштрафовано более 1,5 тысячи нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

В ОАТИ рассказали, что подавляющее большинство штрафов было выписано за нахождение на улице без веских оснований. Кроме того, за сутки с помощью средств видеофиксации было зафиксировано 43 случая нарушения карантина больных коронавирусом, находящимися на домашнем лечении, а также проживающими с ними лицами.

Всего с начала действия повышенной готовности было составлено почти 23,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции. Кроме того, зафиксировано 1225 нарушений со стороны компаний в сфере торговли, транспорта и других услуг. Чаще всего штрафы выписывались за необеспечение режима социального дистанцирования.

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