Пушилин переименовал столицу ДНР в Сталино

Не навсегда

Столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики - город Донецк- будут переименовывать во время празднования памятных дат в город Сталино.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости. Речь идет о Дне Победы (9 мая), дне освобождения Донбасса от фашистских захватчиков (8 сентября) и дне памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны (22 июня). То есть Донецк станет Сталино на три дня в году.

Донецк за время своего существования сменил несколько названий — Юзовка (1869-1924), Сталин (1924-1929) и Сталино (1929-1961). Донецком он стал называться с 1961 года.

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