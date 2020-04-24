ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин переименовал столицу ДНР в Сталино

15:40
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Не навсегда

Столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики - город Донецк- будут переименовывать во время празднования памятных дат в город Сталино.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости. Речь идет о Дне Победы (9 мая), дне освобождения Донбасса от фашистских захватчиков (8 сентября) и дне памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны (22 июня). То есть Донецк станет Сталино на три дня в году.

Донецк за время своего существования сменил несколько названий — Юзовка (1869-1924), Сталин (1924-1929) и Сталино (1929-1961). Донецком он стал называться с 1961 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Танк Т-34 на военном параде в Донецке
Танк Т-34 на военном параде в Донецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.