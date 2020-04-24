Путин похвалил Центробанк за работу

Финансовый сектор демонстрирует хорошее состояние, констатировал президент

Президент России Владимир Путин считает, что Центробанк в последние годы проводил правильную денежно-кредитную политику, в результате чего в условиях кризиса из-за пандемии финансовый сектор демонстрирует хорошее состояние.

Глава государства похвалил регулятор за работу в пятницу во время совещании по поддержке автопрома. Он отметил, что в адрес ЦБ ранее звучало много критики.

"Мы знаем, очень много критики было в отношение политики Центрального банка. Вот сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние. Но это хорошее состояние, их заделы должны быть эффективно использованы, чтобы поддержать экономику в целом", - сказал Путин.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых Рубль тут же отреагировал на это ростом.

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