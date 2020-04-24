Скворцова назвала сроки выхода на плато ситуации с коронавирусом

После этого эпидемия пойдет на спад

Глава Федерального медико-биологического агентства проинформировала депутатов Госдумы о ситуации с COVID-19. Вероника Скворцова рассчитывает, что распространение коронавируса выйдет на плато на следующей неделе, передает "Газета.Ru".

"Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", - сказала глава ФМБА на дистанционном заседании в внутрифракционной группы фракции партии "Единая Россия".

По данным на 24 апреля, в России заразились коронавирусом 68 622 человека. С начала пандемии умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек. На сегодняшний день более тысячи госпитализированных с COVID-19 – в тяжелом состоянии.

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