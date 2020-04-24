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Роспотребнадзор призвал россиян учиться жить в новых условиях

15:55
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Эпидемия не закончится за один день

Положительные тенденции в ситуации с коронавирусом и ростом заболеваемости прослеживаются, она контролируема. Однако мгновенного выхода ожидать не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Мы, безусловно, сегодня понимаем, и эпидемиологи это четко понимают, что ситуация не закончится одномоментно, в одно прекрасное утро. Она будет продолжаться, и необходимость научиться жить и работать в новых условиях - это важное понимание сегодняшнего дня", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что приближающиеся праздники – не повод нарушать режим самоизоляции.

"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно", - отметила Попопа. Она заверила, что ее ведомство подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники в условиях режива повышенной готовности.

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