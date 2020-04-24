ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как подготовиться к возможной госпитализации из-за коронавируса

15:57
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Врач дал два полезных совета

Врач-кардиолог, терапевт Антон Родионов призвал россиян, находящихся в группе риска по заражению COVID-19, подготовиться к возможной госпитализации. По его словам, от этого никто не застрахован. 
Скворцова назвала сроки выхода на плато ситуации с коронавирусом

Как считает Родионов, россиянам следует написать на одном листе список своих хронических заболеваний, а также перечень и дозу принимаемых лекарств.  "Это очень поможет врачам в отделении, в частности, позволит просчитать риск лекарственных взаимодействий", - сообщил врач в Facebook. 

Антон Родионов также посоветовал запастись лекарствами на три-четыре недели, чтобы взять их с собой в больницу. 

Между тем ученые выяснили, что одним из ранних симптомов заражения COVID-19 являются посиневшие пальцы. 

По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 192 тысяч скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медик скорой помощи помогает госпитализированной пациентке донести вещи
Медик скорой помощи помогает госпитализированной пациентке донести вещи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.