Как подготовиться к возможной госпитализации из-за коронавируса

Врач дал два полезных совета

Врач-кардиолог, терапевт Антон Родионов призвал россиян, находящихся в группе риска по заражению COVID-19, подготовиться к возможной госпитализации. По его словам, от этого никто не застрахован.

Как считает Родионов, россиянам следует написать на одном листе список своих хронических заболеваний, а также перечень и дозу принимаемых лекарств. "Это очень поможет врачам в отделении, в частности, позволит просчитать риск лекарственных взаимодействий", - сообщил врач в Facebook.

Антон Родионов также посоветовал запастись лекарствами на три-четыре недели, чтобы взять их с собой в больницу.

Между тем ученые выяснили, что одним из ранних симптомов заражения COVID-19 являются посиневшие пальцы.

По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 192 тысяч скончались.

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