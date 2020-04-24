Как подготовиться к возможной госпитализации из-за коронавируса

Врач дал два полезных совета
Врач-кардиолог, терапевт Антон Родионов призвал россиян, находящихся в группе риска по заражению COVID-19, подготовиться к возможной госпитализации. По его словам, от этого никто не застрахован.
Как считает Родионов, россиянам следует написать на одном листе список своих хронических заболеваний, а также перечень и дозу принимаемых лекарств. "Это очень поможет врачам в отделении, в частности, позволит просчитать риск лекарственных взаимодействий", - сообщил врач в Facebook.
Антон Родионов также посоветовал запастись лекарствами на три-четыре недели, чтобы взять их с собой в больницу.
Между тем ученые выяснили, что одним из ранних симптомов заражения COVID-19 являются посиневшие пальцы.
По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 192 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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