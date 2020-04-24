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Подмосковье попросило у военных помощь в борьбе с коронавирусом

16:20
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Ее окажут медики Минобороны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к Министерству обороны с просьбой помочь в лечении инфицированных COVID-19. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
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По словам министра, решение об оказании помощи принято, ее предоставят реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады.

Шойгу также рассказал, что гособоронзаказ должен быть выполнен. "Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно", - приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что больных острыми респираторными заболеваниями в Подмосковье будут отслеживать так же, как и пациентов с коронавирусом. В частности, будут задействованы данные геолокации.

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