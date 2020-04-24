Путин предложил направить 5 миллиардов на закупку "скорых"

Это повысит доступность медпомощи

На закупку машин скорой помощи правительство может направить 5 миллиардов рублей. Владимир Путин выступил с таким предложением на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Президент отметил, что это повысит доступность медицинской помощи, пишут "Известия".

"Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел", - заявил глава государства.

Ранее на совещании Путин предложил стимулировать спрос на продукцию автопрома за счет закупок государством и компаниями с госучастием. Российский лидер поручил участникам совещания разработать комплекс решений по этому вопросу, передает "Интерфакс".

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