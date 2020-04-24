Москвичей призвали не заниматься самолечением от коронавируса

Многие тянут до последнего

В Москве продолжает увеличиваться количество пациентов с COVID-19, которые нуждаются в круглосуточной помощи медиков. В основном, это люди в возрасте до 45 лет, которые пренебрегали режимом самоизоляции или занимались самолечением. Их госпитализируют уже в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что ВОЗ выяснила - коронавирус в 3 раза более заразен, чем грипп.

В больницах Москвы и области все больше госпитализированных. Бригадам скорой помощи порой действительно приходится стоять в очереди - когда их коллеги в приёмных отделениях буквально разрываются, чтобы принять огромный поток пациентов. И сейчас это в основном молодые люди – те, кто не соблюдали самоизоляцию. В то время, как пожилые добросовестно сидят дома, они выходят на улицы, спускаются в метро.

В итоге – очередной скачок в статистике заболеваемости, передает "ТВ Центр". В Москве плюс почти три тысячи заболевших за сутки. 37 человек умерли. Пока инфекция не сдаёт позиции и выбирает цель, невзирая на возраст. Так, по последним данным оперштаба, 85% новых пациентов моложе 65 лет, половина – младше 45. Обезопасить себя и окружающих можно только одним способом – строго соблюдать режим самоизоляции.

Это самый действенный способ борьбы с вирусом. Симптомы могут не проявляться – и такой "скрытый" больной, разгуливая по городу, становится источником массового заражения. Для сравнения: если один инфицированный гриппом заразит еще одного, а тот следующего, то так называемый индекс заразности COVID-19 почти в три раза больше. То есть один человек передаст вирус сразу троим, а те - уже девятерым. Врачи отмечают: многие, в том числе молодые, тяжело переносят болезнь, им необходима искусственная вентиляция лёгких. Реанимации загружены. Помимо стационаров в Москве созданы 45 круглосуточных поликлинических центров. Десятки тысяч врачей и медсестер ежедневно борются за жизни людей. Работают на износ. По распоряжению мэра Москвы все они пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы – работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат", - сказала она.

Также со следующей недели начнут тестировать пациентов всех стационаров - не только специализированных. Сейчас в федеральных, городских и частных лабораториях проводят более 18 тысяч анализов на инфекцию в сутки. На начальной стадии её зачастую не отличить от ОРВИ, поэтому при симптомах простуды следует сразу обратиться к врачу. Две трети жертв COVID-19 в Москве погибли из-за самолечения. Большинство тех, кто сейчас в реанимации, тоже тянули до последнего. Сейчас ситуация с коронавирусом - в руках каждого. Нужно просто оставаться дома, несмотря на выходные, праздники и хорошую погоду.

Полина Кастрицкая, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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