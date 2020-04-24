Роспотребнадзор даст рекомендации по поведению в майские праздники

Будут подготовлены методические рекомендации

Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание с губернаторами и проверит, готовы ли медицинские учреждения страны к приему больных коронавирусом. В пятницу об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по ситуации с COVID-19. Первый зампредседателя совета, мэр Москвы Сергей Собянин попросил кабмин привлечь студентов медвузов к борьбе с вирусом, а также предупредил регионы о риске коечного дефицита. Москва работает на опережение - в ближайшие дни столица увеличит число мест в больницах до 27 тысяч.

Контролировать точность данных о заболевших в стране - такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин правительству. Ведь именно на основе этих цифр принимаются решения о борьбе с COVID-19, передает "ТВ Центр".

"Продолжая отслеживать ситуацию в оперативном режиме, мы готовы дальше оказывать регионам дополнительную поддержку. На следующей неделе президент проведет совещание с главами регионов, проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса", - отметил Мишустин.

Готовность коек, обеспеченность необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, доступность лабораторий и тестов. Собирается вся информация. А регионы в свою очередь следят за тем, как развивается ситуация в столице, которая первой приняла вирусный удар. Мэр Москвы и первый заместитель председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России Сергей Собянин рассказал о том, что столица на опережение разворачивает больничные койки. И посоветовал делать то же самое главам других регионов, и доложить о своих планах уже в следующий понедельник.

"Потому что от принятия решения до перепрофилирования той или иной клиники нужно минимум две недели. То есть то решение, которые мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая или в 10 числах мая. Если мы будем просчитывать, что такая динамика, как сегодня, будет сохраняться, то такие решения принять крайне необходимо. На примере Москвы рассказываю. Вот у нас по минимальному нормативу нужно было развернуть 12 тысяч коечного фонда. Мы сегодня уже развернули порядка 16 тысяч. В ближайшие дни развернем до 20 тысяч и дальше до 27. То есть это уже у нас в плане стоит, все подготовительные работы проведены", - рассказал Собянин.

Медицинские кадры - вопрос отдельный и крайне серьезный. В городе уже в прямом смысле слова не хватает рук для лечения больных с коронавирусом. Сергей Собянин предложил задействовать студентов медицинских вузов.

"Нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работой. Свободных кадров нет. Перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно. Я прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения, Министерства образования о направлении на практику студентов 4-х и 5-х курсов. Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний. И мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации", - сказал Собянин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал это предложение, напомнив, что сейчас уже многие студенты задействованы в качестве волонтеров. Но оформление их труда в качестве производственной практики признал более правильным решением. Уже не как министр, а как врач, Михаил Мурашко призвал всех быть более бдительными и не рисковать своим здоровьем. По всей стране сейчас уже 1300 пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

Все внимание и на предстоящие праздники. Премьер Михаил Мишустин дал поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой подготовить к этим дням методические рекомендации.

"У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. И не казалось бы разумным, если бы мы могли сделать, соответственно, специальные, может быть, такие рекомендации для того, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений", - отметил Мишустин.

"Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо. Иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя. И грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день", - сказала Попова.

Тем более, что за последнюю неделю, по словам Анны Поповой, четко прослеживается тенденция к увеличению людей с бессимптомным течением инфекции. Но при этом люди являются переносчиками вируса. А это значит - могут заразить других, даже сами об этом не подозревая.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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