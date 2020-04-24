Саакашвили назначил Украину главным поставщиком продуктов в мире

Экс-президент Грузии уверен, что Незалежная спасет людей от голода во время пандемии

Украина – главный поставщик зерна и продовольственных продуктов в мире. Стране сейчас нужно производить еще больше сельхозпродукции – именно Незалежная спасет мир от голода, надвигающегося на него из-за пандемии коронавируса, уверен экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Будет острая нехватка продуктов... Украине нужно производить намного больше", - сказал Саакашвили в интервью газете Financial Times.

Бывший глава Одесской областной администрации на днях сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам. По словам Саакашвили, он будет заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако поддержки кадидатуры экс-президента Грузии в Верховной раде, которая должна утвердить его на новом посту, пока нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"