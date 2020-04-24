ВОЗ: погода не влияет на заболеваемость COVID-19

Солнечный свет не проникает в легкие, где находится вирус

Солнечная или жаркая погода не спасет от заражения коронавирусной инфекцией. Вирус находится в организме человека, где его не достанет солнечный свет, пояснила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Известно, что солнечный свет практически убивает микробы. Но вирус не находится просто на улице и в свободном воздухе, он находится внутри людей, в легких, а там солнечный свет не поможет. COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода", - сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа. По словам американского лидера, коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту. Так что надо "подвергнуть тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света", сообщил Трамп.

Вуйнович напомнила россиянам: чтобы защитить себя от заражения COVID019, надо не прикасаться к глазам, носу и рту. А еще часто и тщательно мыть руки, передает РИА Новости.

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