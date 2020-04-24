Минздрав рекомендовал возобновить вакцинацию детей

Это позволит предотвратить вспышки опасных болезней

Плановую первичную вакцинацию детей младшего возраста и младенцев необходимо продолжать. Такой призыв содержится в опубликованных Минздравом методических рекомендациях.

"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами…", - говорится в документе.

Специалисты ведомства подчеркивают, что продолжение плановых прививок позволит избежать эпидемий. В частности, вспышек таких опасных заболеваний, как корь и полиомиелит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"