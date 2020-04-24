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Минздрав рекомендовал возобновить вакцинацию детей

17:38
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Это позволит предотвратить вспышки опасных болезней

Плановую первичную вакцинацию детей младшего возраста и младенцев необходимо продолжать. Такой призыв содержится в опубликованных Минздравом методических рекомендациях.
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"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами…", - говорится в документе.

Специалисты ведомства подчеркивают, что продолжение плановых прививок позволит избежать эпидемий. В частности, вспышек таких опасных заболеваний, как корь и полиомиелит.

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