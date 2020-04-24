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Россиянам объяснили правила поездок в другой регион при режиме самоизоляции

18:35
  • пятница
  • 24 апреля 2020

С собой необходимо иметь пакет документов

Россиянам, отправляющимся в поездку на транспорте в другой регион, надо иметь при себе дополнительные документы. В Госавтоинспекции посоветовали предварительно ознакомиться с оперативной информацией о решениях местных властей, которая публикуется на региональных официальных сайтах.
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"По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей. При этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов", - говорится в сообщении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что ситуация в регионе может меняться очень быстро - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Важно иметь при себе все необходимые документы. Подчеркивается, что это не только паспорта и документы на автомобиль – лучше захватить и справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор. При возможности рекомендуется заготовить справку о том, что предъявитель не является носителем коронавируса, передает РИА Новости.

В условиях режима повышенной готовности поездки следует планировать только в случае крайней необходимости. По возможности надо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, подчеркнули в Госавтоинспекции.

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