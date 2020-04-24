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Россия испытает вакцину от COVID-19 на "гуманизированных" мышах из США

19:05
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Грызунам подсадили человеческие клетки

Москва и Вашингтон договорились о поставках в Россию гуманизированных мышей. Эта "модель" грызунов,  выведенная американскими учеными методом генной инженерии, содержит иммунные клетки человека.
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"Мы сейчас обменялись соответствующими письмами и ожидаем, что такие мыши приедут в Россию. Мы будем иметь полноценную модель для доклинических испытаний", - сообщил в эфире телеканала "Россия-24" президент Российской академии наук Александр Сергеев. Академик пояснил, что на гуманизированных мышах будут не только проводить доклинические испытания вакцины от коронавируса, но и проверять препараты от COVID-19.

Сергеев также сообщил, что РАН и академия наук США в ближайшие дни подпишут протокол о сотрудничестве в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, 9 апреля пятнадцать академий наук мира, в том числе и российская, выступили с совместным заявлением, в котором призвали всех ученых планеты к сотрудничеству для борьбы с пандемией.

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